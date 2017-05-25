"Volkswagen Китай" и JAC Motors займутся электромобилями

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25.05.2017 12:00

Пекин, 25 мая /ChinaPRO.ru/ – Компании "Volkswagen Китай" и JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Co.) создадут совместное предприятие, которое займется выпуском электромобилей. Этот проект уже получил одобрение Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.

Инвестиции в создание совместного предприятия составят 5 млрд юаней ($726 млн). Производственной базой станет завод JAC Motors в городе Хэфэй, административном центре восточно-китайской провинции Аньхой. Предприятие будет выпускать 100 000 электромобилей в год. Новая компания должна создать собственный бренд и логотип для выпускаемой продукции.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.



В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.