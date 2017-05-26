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Финансовые резервы Аомэня превысили $58,53 млрд
Новости дня

Финансовые резервы Аомэня превысили $58,53 млрд

26.05.2017 04:00

Пекин, 26 мая /ChinaPRO.ru/ – К концу марта 2017 г. объем финансовых резервов специального административного района Аомэнь (Макао) превысил 472,3 млрд аомэньских патак ($58,53 млрд), сообщило Финансовое управление региона.



В частности, основные резервы составили 127,95 млрд аомэньских патак, а избыточные резервы – 344,41 млрд аомэньских патак.

Увеличение данных показателей вызвано подорожанием акций, котирующихся на фондовых биржах за январь-март текущего года.

Ранее сообщалось, что к концу апреля 2017 г. объем валютных запасов Китая превысил $3,029 трлн. В конце марта текущего года данный показатель достигал $3 трлн. Прирост валютных резервов Поднебесной идет на протяжении последних трех месяцев.

По итогам декабря 2016 г., валютные резервы страны сократились до $3,01 трлн. Таким образом снижение объема валютных резервов страны отмечалось шесть месяцев подряд.

Относительно уровня ноября прошлого года за последний месяц 2016 г. объем валютных запасов Поднебесной сократился на $41 млрд. Тем не менее, валютные резервы страны остаются крупнейшими в мире. Китай пополняет свои резервы примерно на $620 млрд в год за счет активного торгового баланса и прямых зарубежных инвестиций.

Примечательно, что золотые запасы Поднебесной в ноябре прошлого года сократились на 7,37% в годовом сопоставлении и составили в финансовом выражении $69,785 млрд. Падение показателя в 2016 г. было вызвано, главным образом, изменениями в курсе валют.

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