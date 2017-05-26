Объем продажи лотерейных билетов в КНР вырос на 9,6%

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26.05.2017 06:00

Пекин, 26 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. объем продажи лотерейных билетов в Китае достиг 38,25 млрд юаней ($5,55 млрд). Это на 9,6% больше, чем в апреле 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.

Так, продажи благотворительных лотерейных билетов за четвертый месяц текущего года достиг 18,72 млрд юаней, увеличившись на 4,3% в годовом сопоставлении. Продажи спортивных лотерей выросли на 15,2% относительно уровня апреля прошлого года и составили 19,52 млрд юаней.



Рост продажи лотерейных билетов был зафиксирован в 25 административных единицах провинциального уровня. Больше всего продано лотерейных билетов за апрель 2017 г. в городе центрального подчинения Чунцин, провинциях Фуцзянь, Гуандун, Хубэй и Чжэцзян.



По итогам января-апреля 2017 г., объем продажи лотерейных билетов в Поднебесной достиг 133,49 млрд юаней. Это на 6,2% больше, чем за январь-апрель 2016 г. В частности, продажи благотворительных лотерей составил 70,06 млрд юаней с приростом на 3,7%.



Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. объем продажи лотерейных билетов в Китае достиг 28,15 млрд юаней ($4,07 млрд). Это на 25,4% больше, чем в феврале 2016 г. Продажи билетов в рамках благотворительных лотерей в Поднебесной за второй месяц текущего года достигли 15,3 млрд юаней с приростом на 23,9% в годовом сопоставлении. Для спортивных лотерей аналогичный показатель составил 12,86 млрд юаней с увеличением на 27,1%.