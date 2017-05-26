Китай вложит $23,3 млн в исследовательские спутники

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26.05.2017 08:00

Пекин, 26 мая /ChinaPRO.ru/ – В Китае создан фонд объемом 160 млн юаней ($23,3 млн), который призван финансировать разработки четырех спутников для изучения космического пространства и проведения передовых научных исследований. Фонд учрежден на паритетных началах Государственным фондом естественных наук КНР и Академией наук Поднебесной.

Пока предельный срок действия фонда составляет 2020 г. На его средства планируется создать спутник для зондирования частиц темной материи, возвращаемый научный спутник Шицзянь-10, квантовой спутник связи и спутник с телескопом жесткого рентгеновского диапазона.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. валовая продукция компаний в сфере услуг спутниковой навигации и позиционирования Китая достигла 211,8 млрд юаней ($30,69 млрд). Это на 22,06% больше, чем в 2015 г. В частности, производство чипов, устройств, программных продуктов, навигационных данных и терминального оборудования, непосредственно применяемых в спутниковой навигации, в КНР составило 80,8 млрд юаней.



В прошлом году в стране проведено масштабное внедрение китайской системы спутниковой навигации Beidou в сферы транспорта, электроэнергетики, сельского, рыбного и лесного хозяйства.