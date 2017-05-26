Растет сфера спутниковой навигации Поднебесной

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26.05.2017 10:00

Пекин, 26 мая /ChinaPRO.ru/ – Валовая продукция предприятий китайской сферы услуг спутниковой навигации к 2020 г. превысит 400 млрд юаней ($58 млрд). Такой прогноз дали в Канцелярии по делам системы спутниковой навигации КНР. В 2016 г. валовая продукция компаний в сфере услуг спутниковой навигации и позиционирования Китая достигла 211,8 млрд юаней ($30,69 млрд).

За прошлый год указанный показатель увеличился на 22,06% в годовом сопоставлении.



Как ожидается, через четыре года валовая продукция китайской системы Beidou составит 240-320 млрд юаней. К апрелю 2017 г. было продано более 30 млн чипов-модулей Beidou. В то же время высокоточные платы и антенны этой системы были экспортированы в более чем 70 стран и регионов мира.



В 2016 г. в Поднебесной проведено масштабное внедрение китайской системы спутниковой навигации Beidou в сферы транспорта, электроэнергетики, сельского, рыбного и лесного хозяйства.



Спутниковая система Beidou-2 в настоящее время состоит из 14 спутников и 32 наземных станций. Вскоре Китай приступит к созданию глобальной навигационной системы Beidou-3. Запуск первого спутника этой системы запланирован на июль 2017 г. К концу текущего года орбитальная спутниковая группировка системы Beidou-3 составит от шести до восьми спутников.



К 2020 г. на орбитах будет работать 35 космических аппаратов Beidou, в том числе – пять геостанционарных и 30 негеостационарных спутников.