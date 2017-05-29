Huawei – на 88 месте рейтинга ценных брендов мира

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29.05.2017 04:00

Пекин, 29 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Huawei заняла 88 место рейтинга 2017 г., представляющего 100 наиболее ценных брендов мира. Она стала единственным китайским предприятием, которое попало в список, составленный экспертами Forbes.

По оценкам аналитиков издания, стоимость бренда Huawei составляет $7,3 млрд. Это на 9% больше, чем годом ранее.



В первую тройку вошли технологические компании Apple, Google и Microsoft. Так, стоимость бренда Apple достигает $170 млрд. Это на 10% больше, чем в 2016 г. Google оценен в $101,8 млрд с приростом на 23%, а Microsoft – в $87 млрд.



В первой десятке рейтинга находятся также такие технологические компании, как Facebook (четвертая позиция), Amazon (шестая строчка), Samsung (десятая).



Ранее сообщалось, что в 2016 г. суммарная выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei превысила 521 млрд юаней ($75 млрд). Это на 32% больше, чем в 2015 г. Таковы данные компании. Чистая прибыль компании в прошлом году достигла 37 млрд юаней. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.



В 2016 г. объем потребительских продаж Huawei достиг 179,8 млрд юаней. Данный показатель вырос на 44% в годовом сопоставлении. Выручка компании, связанная с деятельностью по обеспечению передачи данных, увеличилась на 24% и достигла 290,6 млрд юаней, а продажи предприятий Huawei подскочили на 47% – до 40,7 млрд юаней.



Расходы компании на исследования и разработки в 2016 г. выросли на 76,4 млрд юаней. За последние десять лет инвестиции Huawei на эти цели превысили 310 млрд юаней.



Штаб-квартира Huawei находится в южно-китайском городе Шэньчжэнь. Компания является одним из ведущих в мире поставщиков телекоммуникационных систем и технологий.