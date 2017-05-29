Средняя зарплата работников госсектора КНР достигла $9792

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29.05.2017 06:00

Пекин, 29 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. средняя годовая зарплата китайцев, занятых в госсекторе экономики городов и поселков городского типа КНР, составила 67569 юаней ($9792). Это на 8,9% больше, чем в 2015 г., сообщило Государственное статистическое управление Китая.

За вычетом фактора изменения цен реальный рост зарплаты составил 6,7%. Самый высокий уровень трудовых доходов зафиксирован на востоке Китая – 77013 юаней с приростом на 9,1% в годовом сопоставлении, на втором месте – западные регионы страны, где средняя зарплата достигла 62453 юаня, увеличившись на 9%. Аналогичные показатели в центральной части составляют 55299 юаней с приростом на 8,8%, а в северо-восточной – 54872 юаня с увеличением на 7,5%.



В прошлом году самыми высокооплачиваемыми стали работники сектора передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий. Их годовая зарплата составила 122478 юаней. В банковско-финансовой сфере данный показатель достиг 117418 юаней, в научных исследованиях и техническом обслуживании – 96638 юаней.



В 2016 г. самую низкую зарплату получали работники сельского, лесного, животноводческого и рыбного хозяйства Поднебесной – 33612 юаней. В гостиничном бизнесе и общепите – 43382 юаня, в сфере бытового обслуживания населения, ремонта и других видов услуг – 47577 юаней. Таким образом, соотношение зарплаты самых высокооплачиваемых и самых низкооплачиваемых отраслей составило 3,64:1 против 3,59:1 в 2015 г.



В прошлом году средняя годовая зарплата работников частного сектора в городах и поселках городского типа Китая составила 42833 юаня. Это на 8,2% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста были на 0,6% ниже, чем в 2015 г.