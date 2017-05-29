Alibaba Group приобрела акции сети супермаркетов

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29.05.2017 08:00

Пекин, 29 мая /ChinaPRO.ru/ – Alibaba Group приобрела пакет 18% акций супермаркетов "Ляньхуа", одной из крупнейших торговых сетей в КНР. Корпорация интернет-торговли стала вторым по значимости акционером торговой сети, купив 201 млн акций у компании Yiguo.com. Финансовый объем сделки не сообщается.

Акционерная компания "Ляньхуа супермаркет" является дочерней для компании "Байлянь". Она была создана в 1991 г. В настоящее время ей принадлежит около 3600 гипермарктов, супермаркетов и магазинов в 19 регионах провинциального уровня.



Ранее Alibaba приобрела акции десятков предприятий оффлайновой розничной торговли, которые будут включены в бизнес корпорации по доставке продуктов.



Как сообщалось, по итогам последнего финансового года, доходы китайского интернет-гиганта Alibaba Group составили 38,579 млрд юаней ($5,59 млрд). Это на 60% больше, чем в прошлом финансовом году. При этом доходы корпорации достигли 158,273 млрд юаней с приростом на 56% в годовом сопоставлении. Последний финансовый год Alibaba Group длился с 31 марта 2016 г. по 31 марта 2017 г.



В 2016 г. китайский интернет-гигант Alibaba Group и его финансовая служба Ant Financial уплатили 23,8 млрд юаней ($3,41 млрд) налогов. Это на 33% больше, чем в 2015 г.



Рыночная стоимость Alibaba Group превзошла все остальные котирующиеся на бирже азиатские фирмы. Так, к завершению торгов 16 сентября 2016 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций владеющей крупнейшей площадкой для электронной коммерции Alibaba Group составила $104,64 за акцию. Таким образом, капитализация компании в общей сложности превысила $266 млрд.