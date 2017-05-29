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Прибыль крупных промпредприятий Китая выросла на 24,4%
Новости дня

Прибыль крупных промпредприятий Китая выросла на 24,4%

29.05.2017 12:00

Пекин, 29 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-апреля 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая превысила 2,27 трлн юаней ($330,1 млрд). Это на 24,4% больше, чем за январь-апрель 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 3,9% ниже уровня первых трех месяцев текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



В апреле текущего года темпы роста прибыли крупных промышленных предприятий Поднебесной составили 14%. Они замедлились на 9,8% по сравнению с уровнем марта 2017 г.

В Китае крупными промышленными предприятиями считаются те, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней.

По итогам января-апреля текущего года, объем прибыли горнодобывающей промышленности достиг 161,92 млрд юаней. Прибыль обрабатывающей промышленности выросла на 19,9%, а прибыль производителей электроэнергии, тепловой энергии, газа, воды и их снабжения упала на 31,3% в годовом сопоставлении.

В 38 из 41 основной отрасли промышленности страны был зарегистрирован рост прибыли, в трех – снижение. Прибыльность крупных промышленных предприятий Китая от основной хозяйственной деятельности составила 6,04%. Она выросла на 0,53% относительно уровня января-апреля 2016 г. Себестоимость на каждые 100 юаней доходов от основной хозяйственной деятельности снизилась на 0,06 юаня – до 85,51 юаня.

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