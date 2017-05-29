Активы китайских банков выросли на 13,6%

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29.05.2017 15:00

Пекин, 29 мая /ChinaPRO.ru/ – К концу апреля 2017 г. объем внутренних активов китайских банков составил 231,95 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в конце апреля 2016 г. Об этом сообщил Китайский комитет по контролю и управлению банковской отраслью.

В конце апреля текущего года активы крупных коммерческих банков КНР составили 83,28 трлн юаней. Они выросли на 9,9% в годовом сопоставлении. Аналогичный показатель для акционерных коммерческих банков увеличилс на 13,5% – до 43,36 трлн юаней, для городских коммерческих банков – на 21,3%, до 29,26 трлн юаней, а для сельских финансово-кредитных учреждений – на 13,7%, до 31,38 трлн юаней.



Суммарные пассивы китайских банков к концу апреля 2017 г. достигли 213,86 трлн юаней, увеличившись на 13,7% относительно уровня апреля прошлого года.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., рост прибыли пяти крупнейших банков КНР замедлился. В пятерку крупнейших в Поднебесной кредиторов входят Китайский торгово-промышленный банк, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Китайский строительный банк и Банк коммуникаций Китая. Эти банки занимают 36,6% рынка страны.



При этом за три месяца текущего года доля безнадежных кредитов в них снизилась. В частности, у Сельскохозяйственного банка показатель уменьшился на 0,04%, а у Торгово-промышленного банка – на 0,03% относительно уровня декабря 2016 г.