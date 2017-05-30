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В Поднебесной подорожал бензин и дизтопливо
Новости дня

В Поднебесной подорожал бензин и дизтопливо

30.05.2017 04:00

Пекин, 30 мая /ChinaPRO.ru/ – Цены на бензин в Китае выросли на 140 юаней за тонну, а на дизельное топливо – на 135 юаней за тонну. Как сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, это обусловлено изменением ценовой конъюнктуры на международном рынке нефти и действующим в Поднебесной механизмом образования цен на нефтепродукты.



С начала 2017 г. цены на бензин и дизельное топливо в стране корректировались 10 раз: четыре раза цены снижались, четыре раза повышались и два раза оставались без изменений.

В частности, 17 марта текущего года в Китае была снижена стоимость бензина и дизельного топлива. Как сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, сокращение составило 85 юаней за одну тонну.

Ранее сообщалось, что власти КНР пересматривают стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке.

В декабре 2016 г. в Поднебесной было проведено самое крупное повышение цен на бензин и дизельное топливо за год. Бензин подорожал на 435 юаней, а дизтопливо – на 420 юаней за тонну.

Это повышение цен на горючее стало девятым за прошлый год. Тонна бензина с начала 2016 г. подорожала в общей сложности на 915 юаней за тонну, а дизельного топлива – на 880 юаней.

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