Китайские предприятия центрального подчинения нарастили доходы

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30.05.2017 06:00

Пекин, 30 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-апреля 2017 г., доходы китайских предприятий центрального подчинения достигли 8 трлн юаней ($1,15 трлн). Это на 18,6% больше, чем за январь-апрель 2016 г., сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

За первые четыре месяца текущего года прибыль китайских предприятий центрального подчинения составила 444,99 млрд юаней ($64,5 млрд). Она выросла на 18,1% в годовом сопоставлении.



В частности, наиболее прибыльными стали предприятий в нефтяной, нефтехимической, металлургической и горнодобывающей отраслях, а также в сфере телекоммуникаций, транспортных перевозок и современных услуг.



Ранее сообщалось, что по итогам января-апреля 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая превысила 2,27 трлн юаней ($330,1 млрд). Это на 24,4% больше, чем за январь-апрель 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 3,9% ниже уровня первых трех месяцев текущего года.



В апреле текущего года темпы роста прибыли крупных промышленных предприятий Поднебесной составили 14%. Они замедлились на 9,8% по сравнению с уровнем марта 2017 г.



В Китае крупными промышленными предприятиями считаются те, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней.