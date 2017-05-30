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В 2016 г. индустрия спорттоваров КНР увеличилась на 11,65%
Новости дня

В 2016 г. индустрия спорттоваров КНР увеличилась на 11,65%

30.05.2017 08:00

Пекин, 30 мая /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. валовая прибыль китайской индустрии спортивных товаров превысила 307,7 млрд юаней ($44,6 млрд). Это на 11,65% больше, чем за 2015 г. Таковы официальные данные.



За прошлый год доходы от реализации продукции китайских предприятий спортивной сферы составили 147,2 млрд юаней. Они увеличились на 10% в годовом сопоставлении. Среднедушевые расходы в Поднебесной на приобретение спорттоваров превысили 100 юаней.

В 2016 г. общий объем экспорта и импорта спортивной продукции в Китае снизился до $17,02 млрд. Это на 16,94% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в 2020 г. общий объем продукции спортивной индустрии Китая превысит 3 трлн юаней ($468 млрд), а в 2025 г. – 7 трлн юаней. В частности, по программе, которую разработала администрация города Шанхай, в 2025 г. объем спортивного сектора экономики мегаполиса превысит 300 млрд юаней. К тому же времени в Пекине аналогичный показатель составит 300 млрд юаней, в провинции Шаньдун – 600 млрд юаней.

Спортивная индустрия предполагает производство, продвижение и сбыт спортивных товаров, услуг, а также организацию и проведение спортивных мероприятий.

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