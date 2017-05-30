Шанхайская и Московская биржи будут сотрудничать

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30.05.2017 10:00

Пекин, 30 мая /ChinaPRO.ru/ – Шанхайская фондовая биржа заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Московской биржей. Стороны с 2015 г. работают над развитием взаимовыгодного сотрудничества. В том же году был подписан соответствующий меморандум.

В марте 2017 г. российская компания РУСАЛ успешно выпустила "панда-бонды" на Шанхайской фондовой бирже. РУСАЛ стал первой компанией из стран Шелкового Пути, выпустившей облигации на рынке Китая.



Шанхайская и Московская биржи намерены совместно расширять сотрудничество между рынками капитала на фоне строительства "Пояса и пути". Они будут обмениваться информацией и данными, создавать совместную продукцию, а также предоставлять финансовые услуги для реализации проектов в рамках инициативы "Пояса и пути".



Как сообщалось, инициатива "Пояс и путь" выдвинута Китаем в 2013 г. Она предусматривает строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.



К концу 2016 г. китайские компании создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в странах Шелкового Пути. За 2013-2016 гг. прямые инвестиции Китая в экономику этих государств превысили $60 млрд.