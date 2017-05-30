Шанси отказалась от строительства угольных шахт

Новости дня

30.05.2017 15:00

Пекин, 30 мая /ChinaPRO.ru/ – Крупнейший производитель угля в Китае – провинция Шаньси – в течение 2017-2020 гг. приостановит или отложит строительство угольных шахт общей мощностью 120 млн т. При этом существующие производственные мощности угледобывающих предприятий региона планируется сократить более чем на 100 млн т.

К концу 2015 г. в Шанси насчитывалось 1078 угольных шахт, из которых 541 действующая и 537 находящиеся на стадии строительства. Их общая мощность составляет 1,46 млрд т ежегодно.



К концу марта 2016 г. в регионе было 562 действующих угольных шахт общей мощностью 910 млн т в год.



К 2020 г. общая производственная мощность угольной отрасли Шаньси сократится до 1,32 млрд т ежегодно. Годовой объем потребления угля в самой провинции составит 400 млн т, а объем поставок топлива за пределы региона – 600 млн т.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. Китай сократит производство сырой стали на 50 млн т, а производство угля – более чем на 150 млн т. В Поднебесной выводятся из эксплуатации избыточные мощности по производству угля, чтобы достичь баланса между валовым производством, ассортиментом и спросом на это топливо.