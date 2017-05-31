Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Доля сферы услуг в ВВП Пекина превысила 80%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Доля сферы услуг в ВВП Пекина превысила 80%
Новости дня

Доля сферы услуг в ВВП Пекина превысила 80%

31.05.2017 04:00

Пекин, 31 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. валовая прибыль предприятий сферы услуг в китайской столице достигла примерно 2 трлн юаней ($289 млрд). На услуги пришлось 80,3% валового внутреннего продукта (ВВП) мегаполиса за прошлый год. Таковы официальные данные.



В 2016 г. в сферу услуг Пекина было привлечено $12,3 млрд иностранных инвестиций. На их долю пришлось 94,6% от общего объема освоенных в городе зарубежных капиталовложений.

В прошлом году объем торговли услугами в китайской столице достиг $150 млрд. Он составил 18,8% от аналогичного показателяв масштабах всей КНР. Пекин держит лидерство в торговле услугами в страховой, финансовой, информационной и других нарождающихся отраслях.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., ВВП китайской столицы достиг 604,5 млрд юаней ($87,6 млрд). Это на 6,9% больше, чем в январе-марте 2016 г.

За первые три месяца текущего года в Пекине сократилось производство в традиционном сельском хозяйстве, а промышленность выросла на 8,8% в годовом сопоставлении. Сфера услуг в главном мегаполисе Китая прибавила 6,6%.

Общий объем потребления в китайской столице за январь-март 2017 г. вырос на 8,9% и достиг 551,8 млрд юаней. В то же время капиталовложения в основные фонды города увеличились на 7,9% и составили 131,39 млрд юаней.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Долговая нагрузка на экономику КНР достигла 237% ВВП
5Didi намерена купить бизнес Uber в Китае


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.