Доля сферы услуг в ВВП Пекина превысила 80%

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31.05.2017 04:00

Пекин, 31 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. валовая прибыль предприятий сферы услуг в китайской столице достигла примерно 2 трлн юаней ($289 млрд). На услуги пришлось 80,3% валового внутреннего продукта (ВВП) мегаполиса за прошлый год. Таковы официальные данные.

В 2016 г. в сферу услуг Пекина было привлечено $12,3 млрд иностранных инвестиций. На их долю пришлось 94,6% от общего объема освоенных в городе зарубежных капиталовложений.



В прошлом году объем торговли услугами в китайской столице достиг $150 млрд. Он составил 18,8% от аналогичного показателяв масштабах всей КНР. Пекин держит лидерство в торговле услугами в страховой, финансовой, информационной и других нарождающихся отраслях.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., ВВП китайской столицы достиг 604,5 млрд юаней ($87,6 млрд). Это на 6,9% больше, чем в январе-марте 2016 г.



За первые три месяца текущего года в Пекине сократилось производство в традиционном сельском хозяйстве, а промышленность выросла на 8,8% в годовом сопоставлении. Сфера услуг в главном мегаполисе Китая прибавила 6,6%.



Общий объем потребления в китайской столице за январь-март 2017 г. вырос на 8,9% и достиг 551,8 млрд юаней. В то же время капиталовложения в основные фонды города увеличились на 7,9% и составили 131,39 млрд юаней.