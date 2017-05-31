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В мае 2017 г. инфляция в Китае достигла 1,6%
Новости дня

В мае 2017 г. инфляция в Китае достигла 1,6%

31.05.2017 06:00

Пекин, 31 мая /ChinaPRO.ru/ – По предварительным оценкам экспертов Банка коммуникаций ("Цзяотун"), в мае 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) в Китае, главный показатель инфляции, вырос примерно на 1,6% относительно аналогичного показателя мая 2016 г.



В апреле текущего года CPI в КНР вырос на 1,2%, а в марте – на 0,9%.

При этом банковские аналитики прогнозируют заметное замедление роста цен на продовольственные товары в Поднебесной.

Ранее сообщалось, что по итогам марта 2017 г., индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,9% относительно уровня марта 2016 г. В феврале 2017 г. китайский CPI вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.

В 2016 г. CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года. Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.

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