В китайском Тибете стремительно развивается онлайн-торговля

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31.05.2017 08:00

Пекин, 31 мая /ChinaPRO.ru/ – В Тибетском автономном районе Китая стремительно развивается онлайн-торговля. Так, в 2016 г., по данным платежной системы Alipay, доля мобильных платежей составила 83,3% от всех онлайн-транзакций, совершенных в этом регионе.

Теперь благодаря открытию первого в китайском Тибете логистическо-складского парка JD.com, которая является второй по величине китайской компании в сфере электронной торговли, покупатели Лхасы, административного центра Тибета, смогут получать заказанные ими товары всего за один день. Площадь нового логистическо-складского парка в мегаполисе составляет примерно 10 000 кв. м.



Раньше жителям Лхасы из-за плохого транспортного сообщения приходилось ждать посылки не менее недели.



Как сообщалось, по итогам апреля 2017 г., объем розничных продаж в Китае вырос на 10,7% по сравнению с уровнем апреля 2016 г. За январь-апрель текущего года объем продаж потребительских товаров в Поднебесной увеличился на 10,2% в годовом сопоставлении.



За январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в стране достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г.



Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в КНР выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.