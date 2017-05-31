За три месяца ВВП Аомэня вырос на 10,3%

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31.05.2017 10:00

Пекин, 31 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) специального административного района Аомэнь (Макао) вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Это было вызвано улучшениями в сфере экспорта услуг и инвестиций. Таковы официальные данные.

Основным двигателем экономического роста региона стала торговля услугами. Темпы роста экспорта услуг увеличились до 13,4% за три месяца текущего года. В течение октября-декабря прошлого года аналогичный показатель достигал лишь 8,2%. Причина заключается в увеличении турпотока и расходов прибывающий в Аомэнь путешественников.



За январь-март 2017 г. экспорт услуг игорного сектора в регионе вырос на 11,3%, а экспорт других туристических услуг – на 20,9%. В то же время импорт услуг увеличился на 6,9%.



По итогам первых трех месяцев текущего года, правительственные инвестиции в общественное строительство и оборудование Макао выросли на 73,9% и 132,6% соответственно, если сравнивать с аналогичным периодом 2016 г. Это привело к заметному росту правительственных инвестиций – 75,3%.



Напомним, что по итогам июля-сентября 2016 г., экономика специального административного района Аомэнь (Макао) выросла на 4% по сравнению с уровнем июля-сентября 2015 г. Впервые за последние два года отмечено увеличение внутреннего валового продукта (ВВП) региона. Как сообщили местные власти, рост достигнут в основном за счет экспорта услуг и увеличения инвестиций.