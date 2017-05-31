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К 2020 г. общественный транспорт Гуанчжоу заменят электробусы
Новости дня

К 2020 г. общественный транспорт Гуанчжоу заменят электробусы

31.05.2017 12:00

Пекин, 31 мая /ChinaPRO.ru/ – В городе Гуанчжоу, административном центре южно-китайской провинции Гуандун, началась замена работающих на бензине автобусов на новые экологичные машины. Планируется полностью заменить автобусы на электробусы к 2020 г.



Через три года по улицам Гуанчжоу будут курсировать 30 000 общественных транспортных средств, в том числе – такси и автобусы, работающих на новых источниках энергии.

При этом власти города будут поощрять приобретение электрокаров в частную собственность. Как ожидается, такие автомобили подешевеют, как и их техобслуживание. К 2020 г. в Гуанчжоу будет насчитываться более 120 000 частных электрокаров.

Предусматривается, что число парковочных мест с возможностью зарядки электромобилей в городе через три года должно достичь 30% от общего числа парковочных мест на стоянках у новых офисных зданий, торговых центров и ресторанов. Власти Гуанчжоу намерены установить 100 000 зарядных колонок к 2020 г.

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