Китайская компания приобрела виноградники в Чили

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31.05.2017 15:00

Пекин, 31 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Yantai Changyu Pioneer Wine, специализирующаяся на производстве вина, вложит $50 млн в покупку у чилийской группы Bethia трех виноградников. Как ожидается, сделка будет завершена в конце июня 2017 г, как только будут получены соответствующие разрешения от китайских ведомств.

Yantai Changyu Pioneer Wine сейчас имеет в собственности виноградники не только в КНР, но и во Франции, Италии и Новой Зеландии. Чили позволит китайским виноделам выйти на рынок южноамериканского континента.



Yantai Changyu Pioneer Wine – крупнейший в Поднебесной производитель алкоголя.



Ранее сообщалось, что китайские инвесторы вышли на второе место среди покупателей французских виноделен. На первой позиции – Великобритания. Таковы данные французской компании по продаже виноделен VT.



В настоящее время площадь французских виноградников, приобретенных иностранными инвесторами во Франции, достигла 12 000 га. Из этого объема 21% приходится на китайских бизнесменов. У британцев – на 1% больше.



Китайские винодельни сосредоточены в районе Бордо. Всего там расположены 193 предприятия, находящиеся в собственности иностранных инвесторов. Из них 47% принадлежит китайским инвесторам. Британские бизнесмены сосредоточены в регионе Лангедок-Руссильон.



Бордо и район Средиземного моря во Франции привлекли до 90% иностранных инвестиций в виноградники.



Отметим, что по итогам 2014 г., в Китае площадь виноградников достигла 800 000 га. Таким образом КНР обогнала Францию по объему производства винограда.