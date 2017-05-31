Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китайская компания приобрела виноградники в Чили
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китайская компания приобрела виноградники в Чили
Новости дня

Китайская компания приобрела виноградники в Чили

31.05.2017 15:00

Пекин, 31 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Yantai Changyu Pioneer Wine, специализирующаяся на производстве вина, вложит $50 млн в покупку у чилийской группы Bethia трех виноградников. Как ожидается, сделка будет завершена в конце июня 2017 г, как только будут получены соответствующие разрешения от китайских ведомств.



Yantai Changyu Pioneer Wine сейчас имеет в собственности виноградники не только в КНР, но и во Франции, Италии и Новой Зеландии. Чили позволит китайским виноделам выйти на рынок южноамериканского континента.

Yantai Changyu Pioneer Wine – крупнейший в Поднебесной производитель алкоголя.

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы вышли на второе место среди покупателей французских виноделен. На первой позиции – Великобритания. Таковы данные французской компании по продаже виноделен VT.

В настоящее время площадь французских виноградников, приобретенных иностранными инвесторами во Франции, достигла 12 000 га. Из этого объема 21% приходится на китайских бизнесменов. У британцев – на 1% больше.

Китайские винодельни сосредоточены в районе Бордо. Всего там расположены 193 предприятия, находящиеся в собственности иностранных инвесторов. Из них 47% принадлежит китайским инвесторам. Британские бизнесмены сосредоточены в регионе Лангедок-Руссильон.

Бордо и район Средиземного моря во Франции привлекли до 90% иностранных инвестиций в виноградники.

Отметим, что по итогам 2014 г., в Китае площадь виноградников достигла 800 000 га. Таким образом КНР обогнала Францию по объему производства винограда.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Долговая нагрузка на экономику КНР достигла 237% ВВП
5Didi намерена купить бизнес Uber в Китае


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.