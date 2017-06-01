В КНР растет деловая активность в производственном секторе

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01.06.2017 04:00

Пекин, 1 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере Китая составил 51,2%, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Рост деловой активности в производственном секторе китайской экономики отмечается на протяжении 10 месяцев подряд.



Ранее сообщалось, что в апреле 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий уровень деловой активности в производственном секторе Китая, составил 51,2%. Это на 0,6% выше, чем в апреле 2016 г.



Значение PMI выше 50% говорит о расширении сектора, а ниже – о сокращении.



В марте 2017 г. индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе КНР составил 51,8%. Это на 0,2% выше, чем в феврале текущего года. У крупных предприятий производственного сектора PMI в марте текущего года составил 53,3%. Он остался без изменений. У средних предприятий данный показатель снизился на 0,1% – до 50,4%. В сфере малого бизнеса прирост индекса составил 2,2% – до 48,6%.



По итогам февраля 2017 г., PMI в производственном секторе Китая составил 51,6%. Это на 0,3% больше, чем в январе текущего года. В феврале 2017 г. в промышленности Поднебесной наблюдалось падение лишь трех из 13 субиндексов PMI. При этом остальные субиндексы росли. Особенно заметно повысились субиндексы новых заказов, производства, занятости и ожидания производственно-хозяйственной деятельности. Индекс деловой активности демонстрировал рост в 14 из 21 отрасли страны.