Увеличился PMI в непроизводственной сфере Китая

01.06.2017 06:00
Пекин, 1 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе китайской экономики достиг 54,5%. Это на 0,5% выше, чем в апреле текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Ранее сообщалось, что в апреле 2017 г. PMI, отражающий деловую активность в непроизводственном секторе экономики Поднебесной, снизился на 1,1% относительно уровня марта и составил 54%.
PMI выше 50% говорит о росте непроизводственного сектора, а ниже – о сокращении.
В марте 2017 г. PMI в сфере услуг Китая составил 55,1%. Это на 0,9% больше, чем в феврале текущего года. Данный показатель стал рекордным за последние три года.
В феврале 2017 г. в сфере услуг страны индекс деловой активности составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года. Данный показатель пять месяцев подряд держится выше 54%.
Напомним, что в мае 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере Китая составил 51,2%. Рост деловой активности в производственном секторе китайской экономики отмечается на протяжении 10 месяцев подряд.
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