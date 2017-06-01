Поднебесная потратит $300 млн на завод удобрений в Казахстане

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01.06.2017 08:00

Пекин, 1 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Anhui Geyi Biorefineries Industrial Park Ltd планирует инвестировать $300 млн в строительство завода по переработке биологической массы и пшеничной соломы в Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщили власти казахстанского региона.

Ежегодный объем производства составит 500 000 т. На предприятии будут работать более 500 местных жителей.



Китайская делегация уже посетила объект строительства центральной котельной города Есиль в Акмолинской области, земельные участки, потенциально рассматриваемые под строительство предприятия и складов сырья. Специалисты ознакомились с объемами и возможными способами обеспечения водой, автомобильной и железнодорожной логистикой района.



Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект с объемом инвестиций $27 млрд. Примечательно, что три проекта уже завершены, а в стадии реализации находятся пять. Еще семь проектов готовятся к открытию.



В частности, благодаря Казахстану Поднебесная обеспечивает дополнительные объемы поставок зерна и других продуктов. Так, китайская корпорация по импорту-экспорту зерна и масел "Айцзюй" в 2016 г. закупила в Казахстане 2300 т масла, более 5000 т муки, 1500 тонн пшеницы и 50 тонн другой пищевой продукции. "Айцзюй" также инвестировала в строительство завода на территории Казахстана. Предприятие будет перерабатывать до 1000 т пшеницы в день.



Кроме того, один из крупных инвестиционных проектов – совместное строительство в Казахстане завода про производству кальцинированной соды.