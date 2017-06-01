На ликвидацию последствий землетрясения в КНР выделено $70,7 млн

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01.06.2017 10:00

Пекин, 1 июня /ChinaPRO.ru/ – Из центрального бюджета КНР выделено 485 млн юаней ($70,7 млн) на ликвидацию последствий засухи на севере Китая и землетрясения, произошедшего 11 мая 2017 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны. Об этом сообщило китайское Министерство финансов.

С начала апреля текущего года на северо-востоке Китая, юго-востоке автономного района Внутренняя Монголия КНР и севере провинции Хэбэй стояла затяжная засуха. Это привело к задержке весеннего посева на большой площади и дефициту питьевой воды в ряде районов. В перспективе данное бедствие негативно отразиться на местном сельском хозяйстве и жизни населения.



Кроме того, в начале мая в синьцзянском районе Кашгар произошло землетрясение магнитудой 5,5. Оно нанесло ущерб местной экономике.



Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. от различных стихийных бедствий в Китае пострадали в общей сложности свыше 1,14 млн человек. Прямой материальный ущерб составил 480 млн юаней ($70,58 млн). В течение второго месяца текущего года основными стихийными бедствиями стали заморозки, обильные снегопады и засухи, а также бури с градом, землетрясения, оползни и лесные пожары.



Из-за этого пришлось эвакуировать более 100 человек, были разрушены более 2000 жилых строений и пришли в негодность 76 300 га сельхозугодий. Урожай был уничтожен на 1 500 га.



Напомним, что в 2016 г. прямой экономический ущерб Китая от различных морских бедствий составил 5 млрд юаней ($735 млн). В результате бедствий погибли или пропали без вести 60 человек. В целом экономический ущерб от морских бедствий в прошлом году был меньше, чем в среднем за последние 10 лет.