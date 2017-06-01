Активное сальдо международной торговли Китая составило $23,4 млрд

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01.06.2017 12:00

Пекин, 1 июня /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. положительное сальдо международной торговли товарами и услугами Китая составило 161,1 млрд юаней ($23,4 млрд). При этом активное сальдо торговли товарами достигло 287,2 млрд юаней ($41,7 млрд). Это на 36,4% больше, чем в марте текущего года, сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

Примечательно, что в международной торговле услугами Поднебесной в апреле 2017 г. сложилось отрицательное сальдо – $18,3 млрд.



Так, за четвертый месяц текущего года доход от международной торговли товарами и услугами составил 1,3196 трлн юаней, а расход – 1,1585 трлн юаней. Из объема дохода на торговлю товарами пришлось 1,2049 трлн юаней. Расходы в этой сфере составили 917,7 млрд юаней. То есть положительное сальдо немного подросло относительно аналогичного показателя марта 2017 г.



В апреле текущего года доход от торговли услугами составил 114,7 млрд юаней, а расход – 240,8 млрд юаней. Отрицательное сальдо в этом секторе сократилось.



Ранее сообщалось, что за апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 2,22 трлн юаней ($321 млрд). Это на 16,2% больше, чем в апреле 2016 г. За четвертый месяц текущего года экспорт Поднебесной достиг 1,24 трлн юаней. Он вырос на 14,3% в годовом сопоставлении. В то же время импорт страны составил 979,1 млрд юаней с приростом на 18,6%.



По итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот страны составил 8,42 трлн юаней. Это на 20,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 14,7% – до 4,57 трлн юаней, а импорт – на 27,8%, до 3,85 трлн юаней. Положительное сальдо упало на 26,2% – до 715 млрд юаней.