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Народный банк КНР вывел на рынок $30,6 млрд
Новости дня

Народный банк КНР вывел на рынок $30,6 млрд

01.06.2017 15:00

Пекин, 1 июня /ChinaPRO.ru/ – Народный банк КНР 31 мая 2017 г. провел операции так называемого обратного РЕПО. Финансовый объем составил 210 млрд юаней ($30,6 млрд). Эта мера принята для поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке страны, заявил Народный банк Китая.



В частности, доходность семидневных операций РЕПО в объеме 180 млрд юаней составит 2,45%, а двухнедельных операций на 30 млрд юаней – 2,6%.

Операция РЕПО — сделка купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной цене.

Народный банк Китая регулярно вливает в финансовую систему страны дополнительные средства путем обратного РЕПО. В частности, весной и летом 2016 г. банк не менее пяти раз проводил такие операции. Процентная ставка по ним составляла в среднем 2,25%.

Напомним, что в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Китая превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет Поднебесной составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.

Бюджетные расходы КНР за январь-февраль 2017 г. составили 2,48 трлн юаней. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом расходы из центрального бюджета достигли 340,3 млрд юаней с увеличением на 8,1%, а из местных бюджетов – более 2,14 трлн юаней с приростом на 19,1%.

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