Сянган обладает самой конкурентоспособной экономикой

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02.06.2017 04:00

Пекин, 2 июня /ChinaPRO.ru/ – Специальный административный район Сянган (Гонконг) второй год подряд выходит на первое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на доклад Международного института развития менеджмента (IMD, Швейцария).

В перечень 2017 г. вошли 63 страны и региона. На втором месте после Сянгана идет Швейцария, на третьем – Сингапур, четвертом – США.



Экономические субъекты, представленные в рейтинге, оценивались по четырем критериям: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды и состояние инфраструктуры.



Гонконг обладает эффективным правительством и благоприятной деловой средой. По качеству инфраструктуры региона поднялся с 21-го на 20-е место, а по состоянию экономики опустился с 5-й на 11-ю позицию, что свидетельствует о замедлении темпов роста сянганской экономики в 2016 г.



Ранее сообщалось, что по итогам минувшего финансового года (с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г.), общий объем налоговых поступлений в бюджет Сянгана составил 290,2 млрд сянганских долларов ($37,44 млрд). Это на 0,4% (1,1 млрд сянганских долларов) меньше, чем аналогичный показатель предыдущего финансового года (с 1 апреля 2015 г по 31 марта 2016 г.).



В частности, налоговые поступления от регистрации компаний упали на 90% в годовом сопоставлении, или на 2,4 млрд сянганских долларов. Это было вызвано понижением ставки регистрационного взноса.