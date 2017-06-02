Торговля услугами в Пекине выросла на 10%

02.06.2017 06:00
Пекин, 2 июня /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем торговли услугами в китайской столице превысил $145 млрд. Это на 10% больше, чем в 2015 г. Таковы официальные данные.
В прошлом году на торговлю услугами и товарам в Пекине пришелся 1% от мирового показателя. По итогам 2016 г., объем торговли товарами в мегаполисе достиг 1,86 трлн юаней ($270 млрд).
В прошлом году объем торговли услугами составил 80% от общего объема валовой продукции Пекина и 20% от общего объема валовой продукции Китая.
Ранее сообщалось, что в 2016 г. валовая прибыль предприятий сферы услуг в китайской столице достигла примерно 2 трлн юаней ($289 млрд). На услуги пришлось 80,3% валового внутреннего продукта (ВВП) мегаполиса за прошлый год.
В прошлом году в сферу услуг Пекина было привлечено $12,3 млрд иностранных инвестиций. На их долю пришлось 94,6% от общего объема освоенных в городе зарубежных капиталовложений.
Мегаполис держит лидерство в торговле услугами в страховой, финансовой, информационной и других нарождающихся отраслях.
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