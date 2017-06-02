Компании из КНР и Сингапура инвестируют в агропроект в Казахстане

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02.06.2017 08:00

Пекин, 2 июня /ChinaPRO.ru/ – Инвесторы из Китая и Сингапура намерены построить на севере Казахстана агропромышленный логистический комплекс. Представители компаний встретились с главой Северо-Казахстанской области.

Новое предприятие планируется создать на базе завода по переработке масличных культур. Готовая продукция будет поставляться в китайский город Сиань.



Ранее сообщалось, что китайская компания Anhui Geyi Biorefineries Industrial Park Ltd инвестирует $300 млн в строительство завода по переработке биологической массы и пшеничной соломы в Акмолинской области Казахстана. Ежегодный объем производства составит 500 000 т. На предприятии будут работать более 500 местных жителей.



В целом, Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект с объемом инвестиций $27 млрд. Примечательно, что три проекта уже завершены, а в стадии реализации находятся пять. Еще семь проектов готовятся к открытию.



В частности, благодаря Казахстану Поднебесная обеспечивает дополнительные объемы поставок зерна и других продуктов. Кроме того, один из крупных инвестиционных проектов – совместное строительство в Казахстане завода про производству кальцинированной соды.