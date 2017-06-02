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За 1978-2016 гг. ВВП Синьцзяна увеличился в 246,2 раза
Новости дня

За 1978-2016 гг. ВВП Синьцзяна увеличился в 246,2 раза

02.06.2017 10:00

Пекин, 2 июня /ChinaPRO.ru/ – С 1978 г. по 2016 г. внутренний валовой продукт (ВВП) Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР увеличился с 3,907 млрд юаней ($574 млн) до 961,723 млрд юаней ($141,42 млрд). Таким образом, ВВП региона вырос в 246,2 раза за 38 лет. Таковы официальные данные.



Объем ВВП в расчете на среднестатистического жителя Синьцзяна увеличился с 313 юаней в 1978 г. до 40427 юаней в 2016 г. Данный показатель вырос в 129,2 раза.

К концу прошлого года в регионе была решена проблема обеспечения питьевой водой 8 млн селян. При этом 72,5% сельских жителей Синьцзяна получили возможность пользоваться водопроводом.

Протяженность скоростных автодорог в регионе достигла 4395 км, а скоростных железнодорожных линий – 717 км. Автодорожной сетью охвачено 97,06% деревень региона.

В Синьцзяне сейчас расположено 18 аэропортов гражданского назначения.

К концу 2016 г. в регионе работой обеспечены более 12,63 млн человек. Уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа Синьцзяна составил 3,22%.

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