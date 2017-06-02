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Стремительно растет торговля между КНР и Индией
Новости дня

Стремительно растет торговля между КНР и Индией

02.06.2017 12:00

Пекин, 2 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-апреля 2017 г., объем торговли между Индией и Китаем превысил $26,02 млрд. Это на 6% больше, чем за январь-апрель 2016 г., сообщило таможенное ведомство Поднебесной.



За первые четыре месяца текущего года индийский экспорт в КНР составил $5,57 млрд, увеличившись на 20% в годовом сопоставлении. Рост данного показателя связан в первую очередь с увеличением поставок железной руды, драгоценных камней, а также материалов из хлопка.

Объем китайского экспорта в Индию достиг $20,45 млрд. Он вырос на 14% относительно уровня января-апреля прошлого года. Дефицит торгового баланса Индии за первые четыре месяца 2017 г. составил $14,88 млрд.

Как сообщалось, в 2016 г. объем торговли между Индией и Китаем превысил $70 млрд, а дефицит торгового баланса Индии вышел на уровен в $52 млрд.

В апреле 2017 г. положительное сальдо международной торговли товарами и услугами Китая составило 161,1 млрд юаней ($23,4 млрд). При этом активное сальдо торговли товарами достигло 287,2 млрд юаней ($41,7 млрд). Это на 36,4% больше, чем в марте текущего года.

Примечательно, что в международной торговле услугами Поднебесной в апреле 2017 г. сложилось отрицательное сальдо – $18,3 млрд.

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