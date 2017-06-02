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В Синьцзяне насчитывается 12,96 млн интернет-пользователей
Новости дня

В Синьцзяне насчитывается 12,96 млн интернет-пользователей

02.06.2017 15:00

Пекин, 2 июня /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая насчитывалось 12,96 млн интернет-пользователей. Данный показатель увеличился почти в десять раз за последние 14 лет. В 2002 г. в регионе было лишь 448 000 человек, имевших возможность выйти в Глобальную Сеть. Таковы официальные данные.



Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. армия пользователей Интернета в Китае достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы.

За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.

Таким образом, по итогам прошлого года, услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру. Кроме того, китайский показатель на 7,6% превысил численность интернет-пользователей в Азии.

В частности, к концу 2016 г. онлайн-услугами по доставке еды на дом пользовались 209 млн китайцев. На их долю приходится 28,5% от общего количества интернет-пользователей в стране. При этом 194 млн человек заказывали еду через мобильные телефоны.

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