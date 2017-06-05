Запасы гидрата газа в Китае оцениваются в 80 млрд т

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05.06.2017 04:00

Пекин, 5 июня /ChinaPRO.ru/ – Запасы гидрата газа, или так называемого горючего льда, в Китае оцениваются в 80 млрд т нефтяного эквивалента. Об этом сообщило Управление геологических исследований при Министерстве земельных и природных ресурсов КНР.

В конце мая 2017 г. китайские исследователи получили первые образцы горючего льда из-под дна Южно-Китайского моря. Этот стало итогом почти 20-летниих изысканий и геологоразведки.



Горючий лед, как правило, залегает в морских глубиной и в тундровых районах. Это места, где есть такие условия, как сильное давление и низкие температуры. Благодаря этому и образуется горючий лед, который способен воспламеняться как твердый этанол.



Один кубометр гидрата природного газа представляет собой аналог 164 куб. м обычного газа. Как ожидается, горючий лед станет наилучшей заменой нефти и природного газа.



В настоящее время китайские специалисты в акватории Шэньху, приблизительно в 320 км к юго-востоку от города Чжухай провинции Гуандун, в среднем ежедневно добывают 8350 куб. м гидрата газа высокой частоты.



Ранее сообщалось, что за последние пять лет китайские власти потратили в общей сложности 562,3 млрд юаней ($81,8 млрд) на развитие геологической разведки полезных ископаемых в КНР. Это на 38% больше, чем аналогичный показатель за 2006-2010 гг. При этом 84% инвестиций в поиск ресурсов поступили из общественных фондов страны.