Airbus будет сотрудничать с КНР в аэрокосмической отрасли

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05.06.2017 06:00

Пекин, 5 июня /ChinaPRO.ru/ – Концерн Airbus и представители властей Китая заключили меморандум сотрудничестве в аэрокосмической отрасли. Документ предполагает продвижение кооперации в сферах технических инноваций и производственных мощностей, содействие интеграции китайских поставщиков в глобальную цепь системы поставок Airbus.

Airbus уже давно сотрудничает с китайскими предприятиями. В частности, 27 мая 2017 г. компания Airbus Helicopters в городском уезде Цзимо, на территории восточно-китайской провинции Шаньдун, начала создание своей первой в КНР линии по сборке вертолетов. Предприятие будет введено в эксплуатацию в 2018 г.



Кроме этого, в сентябре текущего года Тяньцзиньский центр окончательной сборки и передачи в эксплуатацию самолетов Airbus A330 передаст заказчику первый авиалайнер. Кроме того, летом 2017 г. на предприятии в Тяньцзине начнется сборка первого самолета модели A320neo, а уже в сентябре текущего года этот лайнер будет передан заказчику.



До конца года на заводе планируется собирать четыре самолета A320neo в месяц. Главной особенностью этой модели является то, что она использует на 15-20% меньше топлива, чем другие машины А320.



Авиазавод по окончательной сборке самолетов был создан в Таньцзине в 2007 г. Он стал совместным предприятием корпорации Airbus, Китайской корпорации авиационной промышленности и Тяньцзиньской зоны свободной торговли. За 2008-2016 гг. на тяньцзиньском заводе собрано более 300 самолетов А320.