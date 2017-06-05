В Поднебесной построят первый круизный лайнер класса "люкс"

Новости дня

05.06.2017 08:00

Пекин, 5 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация судостроительной промышленности построит первый в КНР круизный лайнер класса "люкс". Его планируется спустить на воду в 2021 г., сообщили в корпорации.

Судно будет достигать 323,6 м в длину и 37,2 м в ширину. На нем предполагается создать 3921 койко-мест, а максимальная пассажировместимость составит 4980 человек.



Китайская корпорация будет строить лайнер совместно с американской круизной компанией Carnival, итальянской судостроительной компанией Fincantieri и британским морским классификационным обществом Lloyd's Register.



Как сообщалось, круизный рынок Китая стремительно растет: так, в 2016 г. количество китайских туристов, отправившихся в заграничные круизы, превысило 2 млн человек. Это на 91% больше, чем годом ранее.



К 2025 г. китайцы будут ежегодно совершать 10 млн круизных поездок, а Поднебесная станет самым динамично развивающимся круизным рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас КНР является восьмым по объему круизным рынком в мире.



За прошлый год крупнейшие портовые города КНР приняли 1040 круизных судов. В частности, международный порт приписки круизных лайнеров в городе Тяньцзинь, который стал крупнейшим в Азии, принял 138 рейсов. В 2017 г. этот порт обслужит 150 лайнеров.



По итогам прошлого года, крупные порты страны располагали 18 круизными судами, тогда как в 2006 г. аналогичный показатель составлял лишь одно судно.



На китайском рынке присутствуют пять самых крупных мировых круизных компаний: Carnival, Royal Caribbean, Genting, MSC и Norwegian.