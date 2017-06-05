Кения получит 10 грузовых вагонов из Китая

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05.06.2017 10:00

Пекин, 5 июня /ChinaPRO.ru/ – Десять вагонов, сделанных на предприятиях Цицикарской компании при Китайской локомотивостроительной корпорации CRRC, отправлены в Кению для эксплуатации на железнодорожной магистрали Момбаса – Найроби. Они будут доставлены морем из порта Далянь в провинции Ляонин.

В Кению поставлены двухъярусные контейнерные вагоны-платформы типа X2K грузоподъемностью 78 т каждый. При этом каждый из них вмещает четыре 20-футовых контейнера.



Китайская компания получила заказы на 1000 вагонов для железной дороги Момбаса – Найроби протяженностью 480 км. Она была построена Китайской дорожно-мостостроительной корпорацией (CRBC) и официально введена в эксплуатацию 31 мая 2017 г. Инвестиции в проект составили $3,8 млрд, их которых 90% обеспечила китайская сторона.



Со стороны Кении в строительстве участвовала Кенийская железнодорожная корпорация (KRC). В рамках проекта также планируется создание порта в Кисуме, в том числе – наземного контейнерного терминала.



По итогам последних десяти лет, объем взаимной торговли Китая и стран Африки увеличился в 10 раз. В 2015 г. он составил приблизительно $300 млрд. В 2000 г. аналогичный показатель достиг $10 млрд, в 2014 г. – $220 млрд. Примечательно, что в прошлом году объем торговли КНР со странами Европейского Союза 467,3 млрд евро, а с США – $590,68 млрд.