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Китай выпустит электромобиль с дальностью пробега 320 км
Новости дня

Китай выпустит электромобиль с дальностью пробега 320 км

05.06.2017 12:00

Пекин, 5 июня /ChinaPRO.ru/ – В Гуанчжоуской автомобильной корпорации планируется выпустить электромобиль с дальностью пробега 320 км на одной зарядке батареи. При этом в ближайшие пять лет корпорация будет развивать собственные брэнды, наращивать производство электромобилей и осваивать зарубежные рынки.



В 1997 г. объем производства и реализации автомобилей Гуанчжоуской автомобильной корпорации составлял 10 000 машин. В 2016 г. аналогичный показатель превысил 1,65 млн автомобилей.

Эта корпорация в настоящее время является первой в Китае крупной государственно-холдинговой автомобилестроительной компанией, чьи акции котируются на Шанхайской и Сянганской фондовых биржах. С 2013 г. она неизменно присутствует в Топ-500 крупнейших предприятий мира.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в КНР выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели страну на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.

В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.

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