Поднебесная скорректирует формулу расчета курса юаня

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05.06.2017 15:00

Пекин, 5 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти решили скорректировать формулу расчета центрального паритетного курса юаня к доллару США. Таким образом, правительство КНР намерено стабилизировать обменный курс в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке.

Сейчас в Китае – плавающий валютный курс. То есть: соотношение юаня к доллару ежедневно может колебаться в диапазоне 2% от центрального паритетного курса, который выражает среднее значение валютных котировок банков-дилеров, а также учитывает заключительный курс предыдущего торгового дня и изменения в валютной корзине.



Новая формула, предложенная Китайским центром валютных сделок, позволит дилерам включить в формулу расчета валютного курса "контрциклический фактор".



Он предполагает, что при расчете курса валюты КНР будут учитываться существующие экономические условия. При этом обменный курс юаня станет более рыночно ориентированным и признанным на международных рынках.



Как сообщалось ранее, в октябре 2016 г. национальная валюта Поднебесной вошла в валютную корзину МВФ наряду с долларом, евро, фунтом стерлингов и иеной.