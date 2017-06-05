Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Поднебесная скорректирует формулу расчета курса юаня
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Поднебесная скорректирует формулу расчета курса юаня
Новости дня

Поднебесная скорректирует формулу расчета курса юаня

05.06.2017 15:00

Пекин, 5 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти решили скорректировать формулу расчета центрального паритетного курса юаня к доллару США. Таким образом, правительство КНР намерено стабилизировать обменный курс в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке.



Сейчас в Китае – плавающий валютный курс. То есть: соотношение юаня к доллару ежедневно может колебаться в диапазоне 2% от центрального паритетного курса, который выражает среднее значение валютных котировок банков-дилеров, а также учитывает заключительный курс предыдущего торгового дня и изменения в валютной корзине.

Новая формула, предложенная Китайским центром валютных сделок, позволит дилерам включить в формулу расчета валютного курса "контрциклический фактор".

Он предполагает, что при расчете курса валюты КНР будут учитываться существующие экономические условия. При этом обменный курс юаня станет более рыночно ориентированным и признанным на международных рынках.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 г. национальная валюта Поднебесной вошла в валютную корзину МВФ наряду с долларом, евро, фунтом стерлингов и иеной.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.