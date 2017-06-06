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КНР поставит оборудование для строительства ЛРТ в Астане
Новости дня

КНР поставит оборудование для строительства ЛРТ в Астане

06.06.2017 04:00

Пекин, 6 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Zoomlion сдала в аренду спецтехнику и оборудование для строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в столице Казахстана. Общая стоимость поставленной техники составляет 100 млн юаней ($14,5 млн).



Zoomlion – транснациональная компания, которая занимается преимущественно разработкой и производством строительной и сельскохозяйственной техники. Компания уже поставила в Казахстан роторные буровые установки и оборудование для бетоносмесительного завода. В июле 2017 г. планируется отправить в Астану другие виды спецтехники.

Строительство линии легкрельсового транспорта в главном мегаполисе Казахстана – это проект китайско-казахстанского сотрудничества. Для его реализации используются китайские стандарты и оборудование. Первая в Астане ЛРТ протяженностью 22,4 км соединит центр города, международный аэропорт, железнодорожный вокзал и площадку ЭКСПО. На линии предусмотрены 18 станций, а пассажирооборот составит 150 000 человек в сутки.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект с объемом инвестиций $27 млрд. Примечательно, что три проекта уже завершены, а в стадии реализации находятся пять. Еще семь проектов готовятся к открытию.

В частности, благодаря Казахстану Поднебесная обеспечивает дополнительные объемы поставок зерна и других продуктов. Кроме того, один из крупных инвестиционных проектов – совместное строительство в Казахстане завода про производству кальцинированной соды.

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