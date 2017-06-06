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В сфере услуг занято 43,5% работающего населения Китая
Новости дня

В сфере услуг занято 43,5% работающего населения Китая

06.06.2017 06:00

Пекин, 6 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., общая численность занятого населения Китая превысила 776 млн человек. Это на 1,52 млн человек больше, чем в 2015 г. При этом на сферу услуг приходится 43,5% от всего работающего населения страны, сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.



В сельском хозяйстве Поднебесной занято 27,7% трудоустроенных граждан страны, в промышленности – 28,8%.

К концу прошлого года в Китае насчитывалось 7,19 млн госслужащих. К концу 2015 г. аналогичный показатель составлял 7,16 млн человек.

Средняя годовая зарплата работников китайских организаций, не относящихся к частному сектору, в 2016 г. составила 67569 юаней ($9924). Это на 8,9% больше, чем годом ранее. У работающих в частных фирмах этот показатель достигал 42833 юаня с приростом на 8,2% в годовом сопоставлении.

Средний ежемесячный доход рабочих-мигрантов с сельской пропиской в КНР за прошлый год вырос на 6,6% по сравнению с 2015 г. и составил 3275 юаней.

Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. в стране насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов из сельской местности. Это на 4,24 млн человек больше, чем в конце 2015 г.

По итогам января-февраля 2017 г., уровень безработицы в КНР стабильно держался на уровне около 5%.

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