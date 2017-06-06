Открыт грузовой железнодорожный маршрут Хэйлунцзян – Белоруссия

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06.06.2017 08:00

Пекин, 6 июня /ChinaPRO.ru/ – Между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Белоруссией открыт грузовой железнодорожный маршрут. Первый грузовой состав отправился из Харбина и уже через 15 дней прибудет в Минст, белорусскую столицу.

Поезд преодолеет примерно 10 000 км. Он доставит в пункт назначения 42 контейнера с текстильной и гигиенической продукцией. В будущем по новому маршруту будут транспортироваться более дорогие товары – например, электроника.



Маршрут будет содействовать интеграции Хэйлунцзяна в экономический коридор Китай – Монголия – Россия. Он стал частью инициативы "Пояс и путь".



Ранее сообщалось, что бизнесмены Белоруссии и Китая планируют реализовать более 30 крупных инвестиционных проектов. На эти цели выделят средства китайских банков и правительства в размере $6 млрд. По данным белорусских властей, проекты планируется реализовать в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, телекоммуникации.



Главным проектом двусторонних экономических отношений остается китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", расположенный в Белоруссии. Среди резидентов зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.