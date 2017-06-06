PMI в секторе услуг Поднебесной достиг рекорда

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06.06.2017 10:00

Пекин, 6 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий уровень деловой активности в секторе услуг Китая, достиг 52,8%. Этот показатель стал максимальным за последние четыре месяца, сообщили компания массовых коммуникаций "Цайсинь" (Caixin Media) и компания по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.

PMI в сфере услуг КНР за апрель текущего года составлял 51,5%. Ранее самого большого значения индекс достигал в январе – 53,1%.



Как сообщалось по данным Государственного статистического управления Китая, в мае 2017 г. индекс деловой активности в непроизводственном секторе китайской экономики достиг 54,5%. Это на 0,5% выше, чем в апреле текущего года.



В марте 2017 г. PMI в сфере услуг Китая составил 55,1%. Это на 0,9% больше, чем в феврале текущего года. В феврале 2017 г. в сфере услуг страны индекс деловой активности составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года.



Напомним, что в мае 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере Китая составил 51,2%. Рост деловой активности в производственном секторе китайской экономики отмечается на протяжении 10 месяцев подряд.



PMI выше 50% говорит о росте непроизводственного сектора, а ниже – о сокращении.