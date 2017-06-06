Китайские специалисты разработали и выпустили боевой самолет

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06.06.2017 12:00

Пекин, 6 июня /ChinaPRO.ru/ – На заводе Китайской корпорации авиационной промышленности в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу собрали экспортную версию многоцелевого учебно-боевого самолета "Шаньин". Он стал крылатой машиной полностью разработанной и собранной китайскими специалистами. После испытаний сверхзвуковой легкий самолет пойдет на экспорт.

Максимальная высота полета двухместного "Шаньина" (FTC-2000) составляет 16 000 м, скорость – 1,5 Маха. Самолет оснащен одним двигателем. Его можно использовать как на начальном, так и на продвинутом уровне летной подготовки.



"Шаньин" может выполнять боевые задачи "воздух-воздух" и "воздух-земля". На него можно подвешивать авиационную пушку, ракеты, реактивные снаряды, учебно-тренировочные боеприпасы и подвесные топливные баки.



Самолет совершил первый полет в 2003 г. Он является основным видом учебного самолета для продвинутой летной подготовки пилотов ВВС Китая.



Ранее сообщалось, что по итогам последних пяти лет – с 2012 г. по 2016 г., Китай нарастил экспорт вооружений на 74% по сравнению с аналогичным показателем 2007-2011 гг. Доля КНР в глобальном экспорте вооружений увеличилась с 3,8% до 6,2%. Страна вышла на третье место по данному показателю после США и России.



Поднебесная поставляет оружие в 44 государства Азии и Африки. В частности, более 60% этой продукции идет в Пакистан, Бангладеш и Мьянму.



По данным Пентагона, за 2010-2014 гг. объем продажи китайского оружия по всему миру достиг $15 млрд.