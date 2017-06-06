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Лайнер Norwegian Joy отправился в кругосветный рейс
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Лайнер Norwegian Joy отправился в кругосветный рейс

06.06.2017 15:00

Пекин, 6 июня /ChinaPRO.ru/ – Круизный лайнер Norwegian Joy, построенный специально для Китая, отправился в свой первый кругосветный рейс. Он вышел из терминала круизных лайнеров в порту восточно-китайского города Циндао.



Norwegian Joy был построен в Германии американской компанией Norwegian Cruise Line. Общий тоннаж лайнера составляет 168 000 т. Он стал крупнейшим по тоннажу круизным судном с китайским портом приписки.

Norwegian Joy может вместить 5 000 пассажиров, а также примерно 2 000 обслуживающего персонала. На борту расположены 28 ресторанов, двухуровневый картинг, игровая зона, шоу-пространство, где пассажиры могут посмотреть бродвейские музыкальные постановки.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. Китай вышел на восьмое место в мире по объему круизного рынка. В прошлом году на круизных лайнерах за рубеж отправились 2,12 млн китайских туристов. Это на 91% больше, чем годом ранее. Как ожидается, в 2017 г. данный показатель увеличится до 2,6 млн человек.

За 2016 г. крупнейшие портовые города КНР приняли 1040 круизных судов. В частности, международный порт приписки круизных лайнеров в городе Тяньцзинь, который стал крупнейшим в Азии, принял 138 рейсов. В 2017 г. этот порт обслужит 150 лайнеров.

По итогам прошлого года, крупные порты страны располагали 18 круизными судами, тогда как в 2006 г. аналогичный показатель составлял лишь одно судно.

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