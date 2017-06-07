Китай будет сотрудничать с 13 странами Шелкового Пути

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07.06.2017 04:00

Пекин, 7 июня /ChinaPRO.ru/ – Китай заключил документы о сотрудничестве с 13 из 16 стран Центральной и Восточной Европы. Эти соглашения инициированы в рамках стратегии "Пояса и пути" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века), сообщило Министерство коммерции КНР.

В 2010 г. объем двусторонней торговли Поднебесной с указанными государствами достигал $43,9 млрд, а в 2016 г. он уже составил $58,7 млрд.



За последние десять лет китайские предприятия инвестировали более $8 млрд в страны Центральной и Восточной Европы. Средства были направлены в машиностроение, химическую промышленность, телекоммуникации, бытовую электротехнику, освоение новых источников энергии, товарную торговлю, финансы и сельское хозяйство.



При этом, предприятия 16 стран Центральной и Восточной Европы инвестировали свыше $1,2 млрд в такие китайские отрасли, как машиностроение, производство автозапчастей и финансы.



Ранее сообщалось, что по итогам января-апреля 2017 г., Китай инвестировал в экономику 45 стран Шелкового Пути $3,98 млрд, сообщило Министерство коммерции КНР. На долю этого показателя пришлось 15,1% от всего объема зарубежных капиталовложений Поднебесной.



Это в два раза больше, чем в 2016 г., когда указанная доля достигала 8,2%. В частности, на 1674,14% выросли китайские инвестиции в Пакистане, на 809% – в Шри-Ланке, на 241,3% – в Лаосе, на 62,74% – в Камбодже.



КНР стала самым крупным иностранным инвестором в Узбекистане, Лаосе, Пакистане и Камбодже.