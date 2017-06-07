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Началось строительство ветроэлектростанции в Чанли
Новости дня

Началось строительство ветроэлектростанции в Чанли

07.06.2017 06:00

Пекин, 7 июня /ChinaPRO.ru/ – В устье реки Луаньхэ, на территории уезда Чанли северо-китайской провинции Хэбэй начались работы по сборке ветрогенераторов. Таким образом, началось строительство первой очереди строительства ветроэлектростанции.



После того, как объект сдадут в эксплуатацию, он будет ежегодно вырабатывать до 400 млн кВт-ч электричества. Работа предприятия обеспечит налоговые отчисления в объеме 26 млн юаней.

Ранее сообщалось, что до 2020 г. Китай намерен значительно нарастить мощность солнечных электростанций, расширив за их счет долю экологически чистых источников энергии. Такие цели поставлены в плане Государственного управления по делам энергетики КНР на 2016-2020 гг.

В частности, в Поднебесной будут модернизированы существующие фотоэлектрические станции и построены новые. Через четыре года мощность солнечных электростанций в стране превысит 110 млн кВт. При этом стоимость вырабатываемой ими энергии сократится в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

К 2030 г. китайские власти намерены увеличить долю неископаемых источников энергии до 20%. В настоящее время она составляет 11%.

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