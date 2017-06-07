В КНР выпустили банкноты к ЭКСПО-2017

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07.06.2017 08:00

Пекин, 7 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае впервые выпустили памятные банкноты и почтовую марку в честь международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 и 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР.

Китайские компании "Ваньбо" и "Чжаньдао вэньхуа" издали 5 000 комплектов без номинала. Каждый комплект состоит из двух банкнот, одна из которых изображает Казахстан, а вторая – Китай. На одной изображены Байтерек и Национальный павильон Казахстана на ЭКСПО-2017, а на второй — Великая Китайская стена и Храм Неба.



В ходе проведения ЭКСПО китайские бизнесмены и правительственные ведомства надеются привлечь китайских туристов.



Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект с объемом инвестиций $27 млрд. Примечательно, что три проекта уже завершены, а в стадии реализации находятся пять. Еще семь проектов готовятся к открытию.



В частности, благодаря Казахстану Поднебесная обеспечивает дополнительные объемы поставок зерна и других продуктов. Кроме того, один из крупных инвестиционных проектов – совместное строительство в Казахстане завода про производству кальцинированной соды.