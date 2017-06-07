Китайцы построят в Бурятии лесоперерабатывающий комплекс

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07.06.2017 10:00

Пекин, 7 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания "МТК-Дженькей" инвестировать в строительство лесопромышленного комплекса и сопутствующей инфраструктуры на территории российской республики Бурятия более 753 млн рублей ($13,4 млн), сообщили власти республики.

Стороны уже заключили соглашение о намерениях. На будущем предприятии будет создано 200 рабочих мест. После ввода в эксплуатацию производственный комплекс обеспечит налоговые отчисления в размере 70 млн рублей в год.



Продукция будет поступать на рынок Китая, Монголии, Ирана, а также стран Евросоюза.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. Китай вышел на лидирующие позиции в мире по темпам роста объема лесных ресурсов и развитию лесного хозяйства. С 1990 по 2015 гг. площадь лесных массивов в Поднебесной выросла на 746 600 кв. км. В то же время, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, аналогичный мировой показатель сократился на 1,29 млн кв. км.



Объем производства предприятий лесного хозяйства Китая увеличился с 409 млрд юаней в 2001 г. до 5,94 трлн юаней в 2015 г.



По итогам 2015 г., валовая прибыль лесного хозяйства страны достигла 5,81 трлн юаней ($891 млрд). В 2016 г. в Поднебесной прошло шесть крупных ярмарок лесной продукции.