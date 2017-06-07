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Белоруссия будет поставлять мясо бройлеров в Китай
Новости дня

Белоруссия будет поставлять мясо бройлеров в Китай

07.06.2017 12:00

Пекин, 7 июня /ChinaPRO.ru/ – Бройлерные птицефабрики Белоруссии планируют пройти сертификацию для поставок своей продукции на китайский рынок. По мнению белорусских бизнесменов, Китай является одним из наиболее перспективных рынков для поставок сельхозпродукции.



В 16 июня 2017 г. в Белоруссии будут работать специалисты Главного государственного управления технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР по аккредитации мясоперерабатывающих предприятий.

А в июле текущего года стороны могут заключить соглашение, которое даст право белорусским компаниям поставлять мясо на китайский рынок.

Примечательно, что сейчас 34 предприятия молочной отрасли Белоруссии сертифицированы на поставку молока на рынок КНР.

Ранее сообщалось, что между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Белоруссией открыт грузовой железнодорожный маршрут. Поезд преодолеет примерно 10 000 км. Он доставит в пункт назначения 42 контейнера с текстильной и гигиенической продукцией. В будущем по новому маршруту будут транспортироваться более дорогие товары – например, электроника.

Бизнесмены Белоруссии и Китая планируют реализовать более 30 крупных инвестиционных проектов. На эти цели выделят средства китайских банков и правительства в размере $6 млрд. По данным белорусских властей, проекты планируется реализовать в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, телекоммуникации.

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